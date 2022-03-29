В России появится первое производство средств для заживления ран

В России появится первое производство средств по уходу за ранами. Планируется, что его мощность составит 80 млн изделий, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление компании «Эверс».

Ранее Фонд развития промышленности выдал организации льготный заем в размере 72 млн рублей.

«Инвестиции в создание отечественного производства средств ухода за ранами составили 300 млн рублей. Из них 72 млн рублей в виде льготного займа по программе „Проекты развития“ предоставил Фонд развития промышленности», — говорится в сообщении компании.

Ожидается, что выпуск продуктов отечественного производства поможет снизить зависимость от импортных средств. В настоящее время доля раневых покрытий зарубежного производства на российском рынке составляет около 80%.

Компания планирует производить средства для остановки кровотечений, лечебных атравматических повязок и другие.