В России создадут нейросеть для сферы образования

В России создадут свой ИИ-агент для системы образования. Сейчас ищут технологического партнёра. Об этом на пленарной сессии «Цифровых дней Иннополиса» заявил министр Просвещения России Сергей Кравцов.

«Мы приняли решение о создании ИИ для сферы образования. Там будет объединено множество решений, в том числе те, которые представлены здесь сегодня. Всех их мы интегрируем в одну нейросеть», – пояснил он.

Кроме того, Кравцов предложил в марте собрать в Иннополисе министров образования и ректоров вузов из всех регионов страны и провести здесь совещание по поводу использования ИИ в обучении.