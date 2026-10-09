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Общество 9 октября 2026 12:59

В России создадут нейросеть для сферы образования

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В России создадут свой ИИ-агент для системы образования. Сейчас ищут технологического партнёра. Об этом на пленарной сессии «Цифровых дней Иннополиса» заявил министр Просвещения России Сергей Кравцов.

«Мы приняли решение о создании ИИ для сферы образования. Там будет объединено множество решений, в том числе те, которые представлены здесь сегодня. Всех их мы интегрируем в одну нейросеть», – пояснил он.

Кроме того, Кравцов предложил в марте собрать в Иннополисе министров образования и ректоров вузов из всех регионов страны и провести здесь совещание по поводу использования ИИ в обучении.

#сергей кравцов #иннополис #искусственный интеллект #система образования
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