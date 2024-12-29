В России создадут Национальный словарный фонд

В России создадут федеральную государственную информсистему Национальный словарный фонд. Соответствующее постановление утверждено Правительством России.

На платформе будет размещена информация о нормах современного русского литературного языка. Планируется, что сведения, внесенные в систему, будут обновляться не реже чем раз в пять лет. Доступ к ресурсу будет бесплатным.

В Правительстве ожидают, что Национальный словарный фонд поможет повысить уровень грамотности россиян, обеспечить сохранение, защиту и развитие русского языка, а также поддержать развитие языка за рубежом.

На сайте разместится пять модулей. Первый будет давать базовое представление о слове, второй позволит подобрать к нему синонимы и антонимы, фразеологизмы, в которых оно используется, и сведения о специфике употребления.

Третий модуль поможет пользователю ознакомиться с различными статьями исторических словарей самой разной направленности и годов создания. Благодаря этому можно проанализировать, как менялись и развивались языковые нормы. Четвертый тесно связан с предыдущим — он позволит отыскивать словарные статьи в выбранных словарях.

И, наконец, пользователи смогут сравнивать словарные статьи в зависимости от выбранных параметров. Модуль необходим для изучения динамики изменения норм русского литературного языка.