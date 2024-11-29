В России создадут компьютер, который будет работать «со скоростью света»

К 2027 году в РФ хотят создать компьютер, работающий «со скоростью света». Речь идет про самую мощную в мире гибридную электронно-фотонную вычислительную систему, над которой трудятся ученые из кооперации Национального центра физики и математики.

Как рассказал научный руководитель упомянутого центра, академик РАН Александр Сергеев, система вычислений будет сочетать электронику и фотонику. Ее основная цель - сверхбыстро обработать данные с помощью нейросетевых методов на основе оптических искусственных нейронных сетей.

«Фактически, это будет компьютер, сопроцессоры которого проводят вычисления со скоростью света», - цитирует спикера ТАСС. Иными словами, «более 10 в 19-й степени операций в секунду».

По его словам, сейчас в мире есть электронные вычислительные машины с универсальными процессорами и графическими ускорителями. Их разрабатывали ведущие международные компании. Но российские системы смогут в 100 и даже в тысячу раз ускорить решение задач.