Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В России создадут компьютер, который будет работать «со скоростью света»
К 2027 году в РФ хотят создать компьютер, работающий «со скоростью света». Речь идет про самую мощную в мире гибридную электронно-фотонную вычислительную систему, над которой трудятся ученые из кооперации Национального центра физики и математики.
Как рассказал научный руководитель упомянутого центра, академик РАН Александр Сергеев, система вычислений будет сочетать электронику и фотонику. Ее основная цель - сверхбыстро обработать данные с помощью нейросетевых методов на основе оптических искусственных нейронных сетей.
«Фактически, это будет компьютер, сопроцессоры которого проводят вычисления со скоростью света», - цитирует спикера ТАСС. Иными словами, «более 10 в 19-й степени операций в секунду».
По его словам, сейчас в мире есть электронные вычислительные машины с универсальными процессорами и графическими ускорителями. Их разрабатывали ведущие международные компании. Но российские системы смогут в 100 и даже в тысячу раз ускорить решение задач.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»