В России появится единый реестр адвокатов

В России создадут единый государственный реестр адвокатов. Закон, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Реестр станет единственным федеральным государственным информационным ресурсом, где будут содержаться данные обо всех адвокатах. Оператором станет Федеральная палата адвокатов.

Отмечается, что специалисты, уехавшие из страны более чем на год, могут потерять свой статус. Как исключение является выезд за пределы страны для лечения или обучения, для сопровождения членов семьи, направленных для исполнения трудовых обязанностей за рубеж, или по иным уважительным причинам.