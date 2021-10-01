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1 октября 2021  18:56

В России создадут цифровую платформу для психологической помощи детям

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В России появится цифровая платформа, предназначенная для помощи детям и родителям. Разработать концепцию такой площадки Кабмину поручил Президент России Владимир Путин.

«Правительству Российской Федерации <...> разработать концепцию создания цифровой платформы, предназначенной для оказания психологической помощи несовершеннолетним гражданам, их родителям (законным представителям), а также представить предложения о финансировании расходов, связанных с созданием и функционированием этой платформы», — говорится в тексте поручений.

Как говорится в документе, средства на реализацию проекта будут выделены по национальному проекту «Образование».

#Путин Владимир #Национальные проекты #психологическая помощь детям
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