В России создадут цифровую платформу для психологической помощи детям

В России появится цифровая платформа, предназначенная для помощи детям и родителям. Разработать концепцию такой площадки Кабмину поручил Президент России Владимир Путин.

«Правительству Российской Федерации <...> разработать концепцию создания цифровой платформы, предназначенной для оказания психологической помощи несовершеннолетним гражданам, их родителям (законным представителям), а также представить предложения о финансировании расходов, связанных с созданием и функционированием этой платформы», — говорится в тексте поручений.

Как говорится в документе, средства на реализацию проекта будут выделены по национальному проекту «Образование».