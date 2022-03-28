В России создадут более 200 «умных» спортивных площадок

В этом году в России появится свыше 200 «умных» спортивных площадок, оборудованных современным спортивным инвентарем и тренажерами. Об этом сообщает Правительство РФ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в рамках инициативы «Бизнес-спринт» для строительства будут также привлечены дополнительные средства, высвобожденные после отмены крупных спортивных соревнований.

«В связи с отменой крупных международных спортивных турниров 2,4 млрд рублей будут перераспределены на строительство дополнительно 94 площадок. Таким образом, в этом году их планируется построить более 200 по всей стране, а общая сумма финансирования составит около 5 млрд рублей», — рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он также отметил, что в проекте участвуют представители бизнеса. Планируется, что к 2030 году половина массовых спортивных объектов будут создаваться именно при помощи частных инвестиций.