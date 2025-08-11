В России сократили срок рассмотрения заявлений граждан о распоряжении маткапиталом

В России сократили срок рассмотрения заявления об использовании средств маткапитала с 10 до 5 рабочих дней. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Новая норма поможет реализовать положения закона о мерах господдержки семей с детьми, отметили в пресс-службе российского правительства.

Также, если территориальному органу Соцфонда России требуется запросить дополнительные документы, то тогда заявление должны рассмотреть и принять решение по ним за 12 рабочих дней (раньше срок был 20 дней).

«Важно, чтобы родители имели больше времени на детей, а не на оформление бумаг. Будем и дальше расширять поддержку семей, создавая для них необходимые условия», – отметил Мишустин.

Программу маткапитала реализуют в России с 1 января 2007 года. Сегодня она является частью национального проекта «Семья».

Средства маткапитала можно направлять на улучшение жилищных условий, оплату образования ребёнка, товары и услуги для детей с инвалидностью и другие цели.

Ежегодно размер маткапитала индексируется по уровню фактической инфляции. С февраля 2025 года его размер составляет более 690 тыс. рублей на первенца, а на второго ребёнка и последующих детей – более 912 тыс. рублей.