В России сокращено около 100 избыточных процедур с документами в строительстве

Число административных процедур в строительстве в России сокращено с 696 до 607. Соответствующее постановление подписано Премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства.

В числе 89 сокращенных процедур оказались некоторые документы, оформляемые застройщиками при подключении домов к сетям; сведения и материалы, которые начнут предоставляться в порядке межведомственного взаимодействия.

Коснулся документ и некоторых пунктов проведения историко-культурной экспертизы и выдачи разрешений на сдачу энергоустановок.

Благодаря принятому решению сократятся сроки возведения и уменьшатся издержки при строительстве объектов, важных для граждан. При этом контроль за качеством строительства не будет ослаблен.

По данным Правительства, в течение года список удалось сократить на 144 позиции. В результате инвестиционно-строительный цикл уменьшился с 1574 до 1300 дней.