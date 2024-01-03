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В России сокращено около 100 избыточных процедур с документами в строительстве
Число административных процедур в строительстве в России сокращено с 696 до 607. Соответствующее постановление подписано Премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства.
В числе 89 сокращенных процедур оказались некоторые документы, оформляемые застройщиками при подключении домов к сетям; сведения и материалы, которые начнут предоставляться в порядке межведомственного взаимодействия.
Коснулся документ и некоторых пунктов проведения историко-культурной экспертизы и выдачи разрешений на сдачу энергоустановок.
Благодаря принятому решению сократятся сроки возведения и уменьшатся издержки при строительстве объектов, важных для граждан. При этом контроль за качеством строительства не будет ослаблен.
По данным Правительства, в течение года список удалось сократить на 144 позиции. В результате инвестиционно-строительный цикл уменьшился с 1574 до 1300 дней.
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