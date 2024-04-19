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Общество 19 апреля 2024 10:06

В России сокращен срок передачи лекарств для детей с орфанными заболеваниями

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В России сокращен срок получения лекарств, предназначенных детям с орфанными заболеваниями. Об этом говорится в постановлении Правительства, подписанном Премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Необходимые лекарства будут незамедлительно выделяться из резерва фонда «Круг добра» после постановки диагноза в медучреждении. Ожидается, что сроки будут сокращены с 24 до шести рабочих дней.

Напомним, что фонд создан в 2021 году по предложению Президента России Владимира Путина. «Круг добра» помогает детям с редкими заболеваниями, нуждающимся в дорогостоящей медпомощи, в том числе в лечении в иностранных клиниках, обеспечении лекарствами, медизделиями и средствами реабилитации.

#орфанные заболевания #лекарства
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