В России социальные пенсии проиндексируют на 7,7%

Социальные пенсии в 2022 году будут проиндексированы на 7,7%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, сообщает РИА Новости.

«Социальная пенсия индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера относительно предыдущего года», — прокомментировал эту меру глава Минтрудсоцзащиты.

Перерасчет социальных пенсий производится каждый год 1 апреля. Размер индексации в 2022-м определяется как соотношение величины прожиточного минимума за 2021 год к аналогичной величине за 2020-й.

В 2021 году социальные пенсии проиндексировали на 3,4%

На социальные пенсии могут рассчитывать граждане, которые не имеют достаточно трудового стажа для страховой пенсии. Они также положены людям с ограниченными возможностями здоровья и несовершеннолетним лицам без кормильца.

Если уровень социальной пенсии ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в конкретном регионе, государством назначается соцдоплата.