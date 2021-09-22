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22 сентября 2021  11:32

В России социальные пенсии проиндексируют на 7,7%

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Социальные пенсии в 2022 году будут проиндексированы на 7,7%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, сообщает РИА Новости. 

«Социальная пенсия индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера относительно предыдущего года», — прокомментировал эту меру глава Минтрудсоцзащиты. 

Перерасчет социальных пенсий производится каждый год 1 апреля. Размер индексации в 2022-м определяется как соотношение величины прожиточного минимума за 2021 год к аналогичной величине за 2020-й. 

В 2021 году социальные пенсии проиндексировали на 3,4%

На социальные пенсии могут рассчитывать граждане, которые не имеют достаточно трудового стажа для страховой пенсии. Они также положены людям с ограниченными возможностями здоровья и несовершеннолетним лицам без кормильца.  

Если уровень социальной пенсии ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в конкретном регионе, государством назначается соцдоплата. 

#индексация #социальные пенсии
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