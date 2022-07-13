В России собираются узаконить исламский банкинг

До конца недели в Госдуму планируют внести законопроект о легализации исламского банкинга, который предполагает отсутствие каких-либо процентных доходов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

К исламскому банкингу привлекут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования. Регулировать эту работу будет Центробанк.

Организации смогут привлекать средства от граждан и юрлиц и вкладывать их в соответствующие нормам исламского права. Так, по исламским законам запрещается ссужать деньги под проценты, поэтому обычные кредитные организации не смогут оказывать услуги исламского банкинга.

При этом отмечается, что ЦБ планирует сначала «протестировать новый режим на ограниченном круге регионов». О каких именно регионах идет речь, пока не уточняется.