«Ъ»: В России собираются создать свои банкоматы

В России планируется организовать собственное производство банкоматов. Первые образцы должны поступить в банки для тестирования уже этой осенью, пишет газета «Коммерсантъ».

По словам источника издания, дорожная карта была представлена на заседании совета по наличному денежному обращению при Банке России. Предполагается, что производить банкоматы будут две отечественные компании — БФС и САГА.

В случае успешного тестирования должно развернуться серийное производство банкоматов, «и уже в I квартале следующего года банки получат несколько сотен российских устройств», отмечает «Ъ».

Впрочем, вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков предположил, что первые версии отечественных банкоматов будут проверяться всю первую половину 2023 года и только потом может начаться промышленное производство. Однако, по его мнению, даже тогда будут продолжаться работы по дальнейшей локализации устройств.

Дело в том, что электронные компоненты банкоматов, по словам анонимного собеседника издания, «по большей части в РФ не производятся и вряд ли скоро будут». Соответственно, сначала устройства будут выпускаться по принципу отверточной сборки и останутся зависимы от иностранных комплектующих.