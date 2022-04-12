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Ру Тат
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Строительство
12 апреля 2022  22:37

В России со следующего года начнет действовать госпрограмма «Строительство»

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В России появится государственная программа «Строительство». Она начнет работать с 1 января 2023 года.

Соответствующее распоряжение подписал во вторник премьер-министр страны Михаил Мишустин. Период ее реализации составит пять лет. Курировать новую госпрограмму назначен Минстрой РФ, который на сегодня возглавляет Ирек Файзуллин.

Ранее стало известно, что под учреждение госпрограммы «Строительство» в Правительстве предусмотрено переформирование федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП).

Новая программа будет утверждаться сроком на пять лет начиная с 2023 года. Полномочиями органа ее управления наделяется штаб правительственной комиссии по региональному развитию в России.

#строительство #минстрой рф
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