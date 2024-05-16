В России сняли киноальманах «Забытые» о героях войны 1941/45 годов

Команда «Инсайд Люди» презентовала киноальманах «Забытые». Проект, посвященный победе в Великой Отечественной войне, рассказывает 5 новелл о героях, освободивших СССР от гитлеровских захватчиков, сообщают создатели.

«Это 5 новелл о забытых в Европе и странах бывшего СССР уроках истории и подлинных героях Великой Отечественной войны. Сквозь все сюжеты красной нитью проходит ответ на вопрос: «Зачем снимать новый контент про Великую Отечественную войну?», - говорится в сообщении.

Создатели отметили, что нынешнему поколению крайне важно говорить и помнить про снос памятников советским воинам, про героизацию нацистов в Европе, русофобию и попытки стереть память героев.

Как уточнили в группе команды, при съемках этой истории создатели искренне хотели показать, как все происходило на самом деле. Они также выразили надежду на то, что зритель также сможет прочувствовать эмоции, которые команда испытала во время съемочного процесса.