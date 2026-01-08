В России снизят возраст принятия присяги при получении гражданства с 18 до 14 лет

В России с 9 января вступают в силу изменения, снижающие возраст обязательного принесения присяги при приобретении гражданства с 18 до 14 лет. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, соответствующий федеральный закон был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным 29 декабря 2025 года.

«Начнет (закон – Прим. ред.) действовать с 9 января 2026 года. Согласно пункту 1 вышеуказанного ФЗ, снизился возраст лиц (с 18 до 14 лет), которые обязаны приносить присягу при приобретении гражданства», – рассказал Машаров в беседе с РИА Новости.

Он пояснил, что ранее от принесения присяги освобождались все лица младше 18 лет. Нововведение, по его словам, направлено на формирование патриотического отношения и осознанного принятия обязательств перед государством.

Машаров подчеркнул, что изменения касаются исключительно тех, кто приобретает гражданство, а не получает его по рождению. Кроме того, закон устанавливает новые основания для признания решения о приеме в гражданство недействительным.

«В соответствии с вышеупомянутым ФЗ, если человек не принесет присягу в течение одного года, то решение о приеме в гражданство признают недействительным», – сказал он, добавив, что решение также аннулируется при отказе от принесения присяги и отменяется в случае смерти лица, не успевшего ее принять.

Отдельно Машаров обратил внимание на порядок принесения присяги несовершеннолетними. Согласие законных представителей для этого не требуется – подросток самостоятельно подтверждает свое решение.

Процедура предусматривает обязательное зачитывание текста присяги вслух, после чего необходимо заполнить специальный бланк, указав фамилию, имя, отчество, поставить подпись и дату.