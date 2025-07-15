В России снизились темпы ввода жилья — власти усиливают меры поддержки отрасли

По данным Росстата, с января по июнь 2025 года в России было введено 52,2 миллиона квадратных метров жилья. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. По его словам, показатель немного ниже прошлогоднего, что связано с рядом вызовов, с которыми столкнулась строительная отрасль.

Хуснуллин напомнил, что в предыдущие годы в сфере строительства наблюдался устойчивый рост, и в стране были достигнуты рекордные объемы ввода жилья. Это обеспечило отрасли прочный задел, позволивший справляться с текущими трудностями.

На сегодняшний день градостроительный потенциал остается на уровне прошлого года и составляет более 460 миллионов квадратных метров. Однако, по словам вице-премьера, наблюдается снижение темпов выдачи новых разрешений на строительство, а также общее замедление активности на рынке.

Он отметил, что строительство — это инерционный процесс, и реагировать на изменения необходимо заранее. В этой связи Правительство продолжает внимательно отслеживать ситуацию и реализует ряд мер по поддержке отрасли. Кроме того, в разработке находятся новые инициативы, направленные на стабилизацию.

Основными приоритетами в текущих условиях остаются своевременное завершение строительства объектов и обеспечение граждан готовым жильем. Важно также сохранить общий темп и запускать новые проекты, подчеркнул Хуснуллин.