В России снизили ставку по кредитам на реставрацию памятников под отели до 6%

Минкультуры России и ДОМ.РФ утвердили изменения в программу льготного кредитования восстановления объектов культурного наследия. Теперь инвесторы, планирующие открыть гостиницу в историческом здании, смогут получить заём по ставке 6% годовых, сообщает Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

На льготные условия могут претендовать собственники, арендаторы или иные правообладатели памятников, включённых в единый госреестр и находящихся в неудовлетворительном состоянии. Обязательное условие – после завершения работ в здании должен открыться отель.

Программа предъявляет следующие требования к объекту:

площадь строения — от 500 квадратных метров;

номерной фонд — не менее 10 номеров, занимающих минимум половину площади;

в течение года после ввода в эксплуатацию гостиница должна пройти сертификацию и получить категорию не ниже трёх звёзд.

Председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин назвал снижение ставки до 6% реальной поддержкой для инвесторов, готовых вкладываться в сохранение наследия. По его словам, это позволяет снизить финансовую нагрузку и параллельно развивать туристическую инфраструктуру. Татарстан готов сопровождать такие проекты, так как видит запрос со стороны бизнеса и заинтересован в возвращении исторических зданий к жизни.

Если инвестор не планирует открывать гостиницу, кредит на восстановление памятника можно получить под 9%. Средства разрешается направлять на разработку проектной документации, реставрационные работы и приспособление объекта под современное использование.

Программа реализуется в рамках поручения президента РФ о приведении в нормативное состояние не менее 1000 объектов культурного наследия к 2030 году. Кредиты выдают шесть крупных банков, включая ДОМ.РФ, ВТБ, Сбер и Альфа-Банк. Представители малого и среднего бизнеса могут привлечь «зонтичные поручительства» Корпорации МСП, покрывающие до 50% суммы займа.