В России смогут заселяться в гостиницы по биометрии во второй половине 2024 года

Уже во втором полугодии 2024-го в России станет возможным заселение в гостиницы по биометрическим данным (без предъявления документов). Для данной цели создают спецсервис, который потом испробуют в режиме «пилота». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Планируется, что использование биометрического метода сильно упростит процедуру заселения, сделав ее быстрее и комфортнее. В данном случае люди начнут регистрироваться сами через планшет или терминал самообслуживания. Также новый способ решит проблему нагрузки на сотрудников и очередей на стойках регистрации в турсезон.

Чтобы подтвердить личность, человеку будет достаточно одного взгляда. Потом он сразу получит ключ и сможет зайти в свой номер. Вводить дополнительную информацию вручную не потребуется, подчеркнули в аппарате вице-премьера.

Биометрию планируют ввести в гостиницах, отелях, санаториях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах и турбазах. Воспользоваться сервисом смогут те, кто зарегистрировал подтвержденную биометрию. Ее можно сдать очно в 12 тыс. отделений банков по всей России. Подтвержденный профиль в ЕБС откроет доступ к полному перечню биометрических услуг - от получения электронной сим-карты до оформления квалифицированной электронной подписи или дистанционного открытия банковского счета.

Напомним, через Единую биометрическую систему человек может подтвердить свою личность по чертам лица или по голосу. Технология по сбору и хранению биометрических данных реализована в виде государственной информационной системы (ГИС ЕБС).