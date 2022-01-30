В России смогут зарегистрировать свой товарный знак самозанятые и творческие люди

Россияне получат право регистрировать собственные товарные знаки. Правительство РФ оформило соответствующие поправки в Гражданский кодекс. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе кабмина.

Уточняется, что сейчас возможностью регистрировать товарные знаки обладают только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

В Министерстве экономического развития РФ ожидают, что Госдума рассмотрит законопроект в весеннюю сессию. Однако самозанятые смогут воспользоваться новым правом не раньше 2023 года, так как документ предполагает, что закон не сразу вступит в силу.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что ряд иностранных граждан могут в России регистрировать товарные знаки без статуса ИП. В министерстве указали, что законопроект призван ликвидировать это неравенство с россиянами.

Как рассказал «Известиям» министр экономического развития Максим Решетников, это нововведение может быть интересно не только самозанятым, для которых появляется дополнительный инструмент продвижения работ, товаров и услуг, но и всем людям, развивающим личный бренд.

Эксперты и участники рынка отметили в опросе, который проводили «Известия», что возможность закрепления прав на результаты интеллектуальной деятельности крайне востребована в областях, связанных с творчеством.