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В России СМИ впервые признали террористической организацией
Издание «Komi Daily» включили в реестр террористических организаций. Информация появилась в реестре организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими. Это первое СМИ, признанное в России террористической организацией, обратил внимание Forbes.
Согласно данным реестра ФСБ, издание было добавлено в список на основании решения Верховного суда от 22 ноября, которое вступило в законную силу 28 декабря.
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