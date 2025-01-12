В России СМИ впервые признали террористической организацией

Издание «Komi Daily» включили в реестр террористических организаций. Информация появилась в реестре организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими. Это первое СМИ, признанное в России террористической организацией, обратил внимание Forbes.

Согласно данным реестра ФСБ, издание было добавлено в список на основании решения Верховного суда от 22 ноября, которое вступило в законную силу 28 декабря.