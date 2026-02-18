В России сертифицировали первый веганский алкоголь

Предприятие «Башспиртпром» из Башкортостана получило сертификат на алкогольную продукцию, подтверждающий её соответствие веганским стандартам. Об этом сообщили ТАСС в Роскачестве.

Как отметили в организации, орган по сертификации «Роскачество – Веган» впервые выдал документ на алкоголь, бальзамы и уксус. Обладателем сертификата стало АО «Башспиртпром» — первый производитель в регионе, чья продукция прошла проверку по ГОСТу, устанавливающему строгие требования к производственным процессам. Это исключает присутствие компонентов животного происхождения даже на молекулярном уровне.

Сертификация проводилась аккредитованным органом. По её итогам производитель получил право маркировать товары специальным знаком, утверждённым по результатам всероссийского голосования, добавили в Роскачестве.