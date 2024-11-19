В России сделали вагон-купе для маломобильных граждан, который запустят в декабре 2024-го

В России создали вагон-купе, в котором будут ездить только маломобильные граждане вместе со своими сопровождающими. Его запустят 3 декабря в Международный день инвалидов, пишет РИА «Новости».

По данным Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД), инсталляцию спецвагона представили в рамках выставки «Транспорт России», которая открылась сегодня в Москве.

От обычных вагонов купе для маломобильных граждан отличает наличие 4 мест вместо 1, что даст возможность ездить 4 пассажирам с ОВЗ и 4 сопровождающим. Помимо этого, в вагоне перепланировали внутреннее пространство, установили новую мебель, спальные места расположили параллельно окнам, тем самым увеличив место для передвижения пассажиров. Также шире стали и сами полки.

Еще в вагоне есть место для коляски и крепления костылей, а также столик и поручни, помещение туалета тоже увеличили. Кроме того, вагон оборудован автоматизированными подъемниками для посадки и высадки граждан, повсеместно размещены таблички с использованием шрифта Брайля для слабовидящих.