news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
21 июня 2022  20:33

В России самозанятые смогут вставать на налоговый учет через Госуслуги

news_top_970_100

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, позволяющий самозанятым россиянам вставать на налоговый учет через Единый портал госуслуг. При этом такую же возможность смогут получить граждане стран Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба парламента.

Отмечается, что ко второму чтению была подготовлена поправка, по которой встать на налоговый учет через Госуслуги смогут и граждане Донецкой и Луганской народных республик.

Новация позволит «налогоплательщикам „расширить“ оперативность подачи заявления в налоговый орган о постановке на учет и (или) снятии с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход».

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100