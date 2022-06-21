В России самозанятые смогут вставать на налоговый учет через Госуслуги

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, позволяющий самозанятым россиянам вставать на налоговый учет через Единый портал госуслуг. При этом такую же возможность смогут получить граждане стран Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба парламента.

Отмечается, что ко второму чтению была подготовлена поправка, по которой встать на налоговый учет через Госуслуги смогут и граждане Донецкой и Луганской народных республик.

Новация позволит «налогоплательщикам „расширить“ оперативность подачи заявления в налоговый орган о постановке на учет и (или) снятии с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход».