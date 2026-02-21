news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 21 февраля 2026 13:29

В России с сентября ужесточат требования к букмекерам и тотализаторам

Читайте нас в
Телеграм

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ужесточает требования к букмекерским конторам и тотализаторам в целях борьбы с игроманией. Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Согласно закону, букмекеры и тотализаторы должны будут размещать на своих сайтах, используемых для приема интерактивных ставок, информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх. Кроме того, они обязаны обеспечить посетителям доступ к сведениям о финансовых услугах по инвестированию свободных средств – для их сохранения и получения дополнительного дохода.

Информация о рисках и последствиях азартных игр должна появиться и при входе в букмекерскую контору или тотализатор, а также в пунктах приема ставок – в месте, доступном для посетителей. Там же будет размещаться QR-код, по которому можно перейти на сайт с информацией о финансовых услугах по инвестированию.

Дополнительные требования вводятся и к рекламе азартных игр и пари: она должна будет содержать предупреждение о том, что участие в таких играх может привести к зависимости. В радиопрограммах длительность предупреждения в рекламе должна составлять не менее трех секунд, в телепрограммах – не менее пяти секунд. При этом предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, – не менее 7% рекламной площади.

В сопроводительных материалах к закону отмечалось, что игромания является социальной проблемой и приводит к негативным последствиям как для участников азартных игр, так и для их близких.

#Владимир Путин #букмекеры
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Финалисты «Батырлар. Герои Татарстана» представили проекты Минниханову

Финалисты «Батырлар. Герои Татарстана» представили проекты Минниханову

20 февраля 2026
Участники «Батырлар. Герои Татарстана» представили систему укрытий для защиты Казани

Участники «Батырлар. Герои Татарстана» представили систему укрытий для защиты Казани

20 февраля 2026