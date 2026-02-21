В России с сентября ужесточат требования к букмекерам и тотализаторам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ужесточает требования к букмекерским конторам и тотализаторам в целях борьбы с игроманией. Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Согласно закону, букмекеры и тотализаторы должны будут размещать на своих сайтах, используемых для приема интерактивных ставок, информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх. Кроме того, они обязаны обеспечить посетителям доступ к сведениям о финансовых услугах по инвестированию свободных средств – для их сохранения и получения дополнительного дохода.

Информация о рисках и последствиях азартных игр должна появиться и при входе в букмекерскую контору или тотализатор, а также в пунктах приема ставок – в месте, доступном для посетителей. Там же будет размещаться QR-код, по которому можно перейти на сайт с информацией о финансовых услугах по инвестированию.

Дополнительные требования вводятся и к рекламе азартных игр и пари: она должна будет содержать предупреждение о том, что участие в таких играх может привести к зависимости. В радиопрограммах длительность предупреждения в рекламе должна составлять не менее трех секунд, в телепрограммах – не менее пяти секунд. При этом предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, – не менее 7% рекламной площади.

В сопроводительных материалах к закону отмечалось, что игромания является социальной проблемой и приводит к негативным последствиям как для участников азартных игр, так и для их близких.