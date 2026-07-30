В России с сентября изменятся нормы режима работы и отдыха водителей

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Новые требования к режиму труда и отдыха водителей вступят в силу в России с 1 сентября. Соответствующий приказ Министерства транспорта изучил ТАСС.

Документ сохраняет норму продолжительности рабочего времени на уровне 40 часов в неделю. При этом допускается суммированный учет рабочего времени за месяц с возможностью увеличения учетного периода до трех месяцев.

Максимальная продолжительность рабочей смены при суммированном учете по-прежнему составит 10 часов. В отдельных случаях ее разрешается увеличить на два часа, а для некоторых категорий водителей, в том числе такси, инкассаторов, сотрудников аварийных, коммунальных и медицинских служб, а также водителей городских и пригородных маршрутов, – до 12 часов. Разделение смены на части допускается только с согласия водителя.

Кроме того, водителям, чья смена превышает четыре часа, должны предоставляться перерывы продолжительностью от 30 минут до двух часов. Если рабочий день длится более восьми часов, допускается предоставление двух перерывов.

Согласно новым правилам, еженедельный непрерывный отдых должен составлять не менее 45 часов. Его можно сократить до 24 часов, однако недостающие часы необходимо компенсировать в течение последующих трех недель.

Требования распространяются на профессиональных водителей, индивидуальных предпринимателей и работодателей, использующих труд водителей. При этом они не затрагивают международные перевозки, транспорт органов власти, автомобили экстренных служб, скорой помощи и ряд других специальных категорий транспорта. Приказ будет действовать до 1 сентября 2032 года.