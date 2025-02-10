В России с осени могут ввести обязательную маркировку отопительных приборов

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Министерство промышленности и торговли РФ предлагает с 1 сентября текущего, 2025 года ввести в России обязательную маркировку отдельных видов отопительных приборов. Проект постановления Правительства страны размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Нововведение должно коснуться радиаторов центрального отопления и их секций, а также отопительных конвекторов.

«<...> с 1 сентября 2025 года планируется введение требований по регистрации в информационной системе маркировки участников оборота соответствующей продукции, а с 1 ноября 2025 года – по нанесению средств идентификации на вводимую в оборот продукцию», – рассказали в ведомстве ТАСС.

В Минпромторге рассчитывают, что введение маркировки снизит долю незаконного оборота отопительных приборов и повысит эффективность проверок в этой отрасли.

С 1 апреля 2024 года по 31 августа 2025 года в России уже проходит добровольный эксперимент по маркировке средствами идентификации отопительных приборов, напомнили в пресс-службе министерства.