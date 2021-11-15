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Ру Тат
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Экономика
15 ноября 2021  11:34

В России с нового года может подорожать крепкий алкоголь

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Российский Минфин выступил с предложением с 2022 года повысить розничные цены на водку и коньяк. Проект соответствующего приказа размещен на портале проектов правовых актов.

Согласно документу, минимальная розничная цена на бутылку водки объемом 0,5 литра будет повышена на 7,4% — до 261 рубля (сейчас ее стоимость составляет 243 рубля). Цена на коньяк аналогичного объема может вырасти на 7,6%, — до 480 рублей (текущая стоимость составляет 446 рублей).

#алкоголь #Минфин РФ #цены на алкоголь
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