В России с мая 2027 года могут изменить правила уплаты утильсбора

Правила расчета, уплаты и взыскания утилизационного сбора могут изменить в России с 1 мая 2027 года. Минпромторг подготовил соответствующий проект постановления правительства. Документ объединяет действующие нормы для автомобилей и самоходной техники, а также вводит дополнительные требования к машинам, которые ввозят через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и автомобилям старше 30 лет, сообщают «Известия».

При этом ставки утильсбора и действующие коэффициенты менять не планируют. Об этом сообщили в Минпромторге. Проект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. Сейчас правила взимания сбора для автомобилей и самоходной техники регулируют разные постановления. Новые нормы должны установить единый порядок расчета, уплаты, взыскания и возврата излишне перечисленных средств.

Одно из главных изменений касается машин, которые ввозят через страны ЕАЭС. Таможенные органы смогут отказать в применении льготной ставки утильсбора, если при ввозе автомобиля на территорию одного из государств союза пошлины и налоги уплатили по ставкам ниже предусмотренных единым таможенным тарифом ЕАЭС.

Речь идет, в частности, о случаях занижения таможенной стоимости автомобиля и оформления его по более низким ставкам пошлин, акцизов и налогов, чем действующие в России.

В Минпромторге пояснили, что проект объединяет положения нескольких действующих постановлений, в том числе № 1291 и № 152, и обновляет формулу расчета утильсбора для таких ситуаций. При этом изменения не затронут импортеров, которые указывают достоверную таможенную стоимость автомобилей.

Также планируется изменить условия применения льготных ставок для машин, которые физлица ввозят для личного пользования. После оформления таможенного приходного ордера автомобиль нужно будет поставить на учет в МВД в течение месяца. Сейчас такого срока нет.

Кроме того, требование о нахождении машины в собственности владельца в течение 12 месяцев будут отсчитывать со дня ее регистрации в МВД, а не с момента таможенного оформления. Если владелец нарушит эти условия, ему доначислят утильсбор по коммерческой ставке.

Отдельные правила предусмотрены для автомобилей старше 30 лет. Их по-прежнему освободят от утильсбора, но только при условии, что машину признают культурной ценностью. Для этого владельцу потребуется получить заключение эксперта.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что новые правила должны закрыть оставшиеся возможности для занижения утильсбора. По его мнению, после принятия постановления поток автомобилей из Киргизии, Армении, Белоруссии и Казахстана может заметно сократиться.

Автоэксперт Игорь Моржаретто также связывает изменения с борьбой против махинаций при импорте, однако не ожидает существенного снижения поставок из стран ЕАЭС. Он отметил, что, например, в Киргизии процедура сертификации автомобилей проще и быстрее, поэтому импортеры продолжат пользоваться этим каналом.

Вице-президент Национального союза Антон Шапарин считает, что основные пробелы в законодательстве об уплате утильсбора уже устранены. Сейчас, по его оценке, власти работают над отдельными оставшимися лазейками.

Эксперты по-разному оценивают последствия новых правил для автомобильного рынка. Максим Кадаков полагает, что даже обсуждение возможных изменений может временно увеличить продажи машин: покупатели, которые откладывали приобретение автомобиля, могут поспешить с покупкой. Он напомнил, что осенью прошлого года похожие ожидания уже сопровождались резким ростом продаж.

Гендиректор «Автостата» Сергей Целиков также допускает кратковременное оживление рынка, но не ожидает повторения прошлогодних показателей. По его словам, тогда одновременно действовали несколько факторов: предстоящее изменение правил расчета утильсбора, рост цен на автомобили и сокращение запасов у дилеров.

В результате продажи достигали 150–160 тыс. машин в месяц. Сейчас одного ожидания новых правил для такого результата будет недостаточно.

При этом изменения условий ввоза автомобилей через ЕАЭС могут снизить спрос на такие машины. По мнению Целикова, покупателей будет сдерживать риск того, что таможенные органы потребуют доплатить утильсбор. Как пояснил адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько, такие требования могут предъявить в течение трех лет после ввоза автомобиля.

Целиков оценивает долю машин, поступающих в Россию через страны ЕАЭС, не более чем в 10% рынка. По его прогнозу, она может сократиться, а освободившуюся нишу займут прежде всего автомобили российского производства.

Требование подтверждать статус культурной ценности для машин старше 30 лет, по мнению главы «Автостата», практически не повлияет на рынок. За десять месяцев 2026 года в Россию ввезли 71 такой автомобиль, а за весь 2025 год – 62.