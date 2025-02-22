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Общество 22 февраля 2025 14:19

В России с марта на собраниях жильцов можно будет голосовать через «Госуслуги»

С 1 марта в России вступит в силу закон, позволяющий собственникам квартир в многоквартирных домах участвовать в голосованиях по повестке общего собрания через портал «Госуслуги». Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Якубовский подчеркнул, что новый закон направлен на повышение прозрачности процедуры голосования и призван положить конец фальсификациям и поддельным подписям в сфере ЖКХ, на которые поступает большое количество жалоб от граждан.

Нововведение позволит исключить случаи, когда недобросовестные управляющие компании фальсифицируют голосования или подписи собственников. Закон, по словам Якубовского, также обеспечит удобство для жителей, предоставив возможность участвовать в голосовании дистанционно, без необходимости менять свой график.

#госуслуги #собственники жилья
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