В России с марта изменится порядок оплаты за отопление

В России с 1 марта регионам запретят оплачивать отопление, разбивая платеж равномерно на весь год. Теперь оплата будет осуществляться только в те месяцы, когда отопление подается в квартиры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.

«Для повышения прозрачности оплаты услуг за отопление собственниками квартир, с 1 марта 2025 года будет введен запрет на переход регионов на такую форму оплаты, когда платеж разбивался равномерно на весь год и, по сути, приводил к ситуациям, когда у многих собственников возникал вопрос, за что они платят. В случае же с оплатой за отопление лишь в те месяцы, когда оно подается в квартиры, каждый собственник сможет контролировать, соответствует ли платеж показаниям приборов учета», – отметил Якубовский.

Регионы, которые уже перешли на форму оплаты равномерными ежемесячными платежами, сохранят ее. Однако дальнейшие изменения будут ограничены постановлением правительства РФ.