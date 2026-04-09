Экономика 9 апреля 2026 18:46

В России с июля станет обязательным указание ИНН при переводах через СБП

Начиная с 1 июля в России станет обязательным указание идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом заявил руководитель направления СБП Центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков, передает агентство «Прайм».

«В СБП с 1 июля этого года вступает в силу обязательность заполнения ИНН», – сообщил Юрков на форуме НСПК «Антифродум». В его презентации было указано, что указывать ИНН придется при переводах и платежах между физлицами и между юрлицами и физлицами.

Представитель НСПК объяснил необходимость этой меры борьбой с дропперством, так как номер телефона, банковскую карту, банковский счет и даже паспорт сменить легко, а ИНН физическому лицу поменять сложно.

НСПК – оператор национальной платежной карты «Мир». Компания осуществляет функции операционного центра и платежного клирингового центра при денежных переводах с использованием СБП и в национальной системе платежных карт.

