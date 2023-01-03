В России с этого года изменились правила доставки пенсий

С 1 января в России вступили в силу поправки в «Правила выплаты пенсий», которые регламентируют порядок доставки денежных выплат пенсионерам, предупредила доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Изменения, по ее словам, затронут порядка 10,4 млн жителей страны.

Раньше пенсионер мог получить деньги только в определенный день дома, при этом посещение врача или похороны соседа уважительной причиной для изменения даты визита почтальона не считались, пояснила Лебединская.

«В случае отсутствия за деньгами приходилось идти лично на почту или ждать следующего месяца. Допускался и другой вариант — выдача доверенности. Если пенсионер планировал длительную поездку, ему предлагали оформить перевод пенсии на сберкнижку или карту. Новый порядок сделал получение пенсии намного удобнее», — уточнила она в беседе с агентством «Прайм», добавив, что теперь это правило отменяется.

С 2023 года почтальон обязан еще как минимум два раза прийти к пенсионеру, если не застал того в назначенный день дома, заранее сообщив о своем визите. Последним днем возможного получения будет 25-е число каждого месяца, независимо от графика.

Если пенсионера нет дома в течение полугода, то выплаты ему прекращаются – возобновить их он сможет, написав заявление в Пенсионный фонд. Лебединская также напомнила, что с апреля 2023 года почта станет монопольными доставщиком пенсии в наличной форме. По ее словам, это увеличит число клиентов почтовой госкомпании на 1,5 млн человек.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что с начала 2023 года страховые пенсии для неработающих пенсионеров увеличатся на 4,8%. В среднем их размер составит 21 тыс. 864 рубля.