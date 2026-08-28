В России с декабря начнет действовать новый ГОСТ на детский маникюр

Новый ГОСТ, который устанавливает требования к услугам салонов красоты и парикмахерских для детей от одного года до 14 лет, начнет действовать в России с 1 декабря. В частности, стандарт затронет детский маникюр и педикюр. Об этом RT рассказал эксперт по сертификации, основатель российского проекта «Стандарт-Москва» Алексей Тюльпин.

По словам специалиста, новый ГОСТ устанавливает отдельные требования к детским стрижкам, окрашиванию волос, маникюру, макияжу, пирсингу и СПА-процедурам. При этом применение стандарта будет добровольным. Однако если салон заявит, что работает по новому ГОСТу, ему придется соблюдать прописанные в документе требования.

В перечень услуг для ногтей входят уход за руками и стопами, а также маникюр и педикюр без режущих процедур. Наращивание ногтей и покрытие гель-лаком в список предусмотренных стандартом детских услуг не включены.

Тюльпин пояснил, что эти требования распространяются на всех детей в возрасте от одного года до 14 лет. По его словам, такой подход позволяет снизить риски повреждения кожи и ногтей, появления раздражения и нежелательной реакции на косметические средства.

Отдельные требования ГОСТ устанавливает для процедур с волосами и кожей. Детям разрешены стрижки и укладки, временное тонирование без окислителей и аммиака, детский макияж, аквагрим, временные татуировки и прокол мочек ушей.

В то же время в предусмотренный ГОСТом перечень детских услуг не входят химическое выпрямление и завивка волос, кератиновые процедуры, постоянное окрашивание и осветление, перманентный макияж и косметологические процедуры.

Перед оказанием услуги салон должен получить письменное согласие, в котором также указывается информация об аллергии и повышенной чувствительности ребенка.

Эксперт добавил, что детей младше десяти лет должны обслуживать в присутствии родителя или законного представителя. Для процедур необходимо использовать детскую косметику без раздражающих компонентов, безопасное оборудование и специальные инструменты.