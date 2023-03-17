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В России с апреля на 3,3% дополнительно проиндексируют социальные пенсии
С 1 апреля в России на 3,3% будут дополнительно проиндексированы социальные пенсии. Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Правительство Российской федерации постановляет: <…> Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2023 г. социальных пенсий в размере 1,033», — сказано в документе.
Размер индексации рассчитывается исходя из темпов увеличения прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. В случае с социальными выплатами она традиционно проводится один раз в год — 1 апреля, напомнили РИА Новости в пресс-службе Минтруда РФ.
С 1 января 2023 года прожиточный минимум вырос на 3,3%, до 14 375 рублей. В апреле 2022 г. социальную пенсию планово проиндексировали на 8,6%, в июле внепланово — еще на 10%. Поэтапное повышение социальных выплат было вызвано желанием властей уменьшить последствия увеличения цен.
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