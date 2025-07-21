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Экономика 21 июля 2025 08:57

В России с 2026 года могут ввести штрафы за оплату криптовалютой

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С 2026 года в России может вступить в силу запрет на использование криптовалюты в качестве средства оплаты. За нарушение этого запрета россиян могут начать штрафовать. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в Госдуме уже осенью. Об этом сообщил газете «Известия» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По информации издания, предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических — от 700 тысяч до 1 млн рублей. Кроме того, криптовалюта, использованная в качестве платежного средства с нарушением закона, будет подлежать конфискации.

#криптовалюта #штрафы
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