В России с 2026 года могут ввести штрафы за оплату криптовалютой

С 2026 года в России может вступить в силу запрет на использование криптовалюты в качестве средства оплаты. За нарушение этого запрета россиян могут начать штрафовать. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в Госдуме уже осенью. Об этом сообщил газете «Известия» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По информации издания, предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических — от 700 тысяч до 1 млн рублей. Кроме того, криптовалюта, использованная в качестве платежного средства с нарушением закона, будет подлежать конфискации.