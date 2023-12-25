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В России с 2025 года планируют выдавать кредиты при наличии ИНН
С 2025 года россияне, чтобы получить кредит, должны будут предоставить ИНН. Через этот документ банки проверят, есть ли у потенциального заемщика самозапрет на кредиты. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет газета «Известия».
По словам спикера, кредитные организации будут обращаться в Национальное бюро кредитных историй, а те, в свою очередь, сообщать банкам о том, можно ли одобрить ссуду гражданину.
Как рассказал Аксаков, закон о самозапрете на кредиты начнет действовать с 2025 года, а до этого момента нужно будет перенастроить все технологические системы, наладить взаимодействие банков и БКИ. При этом законопроект все готовы поддержать, поэтому в начале 2024-го его должны принять, сказал спикер.
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