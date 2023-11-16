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В России с 2024 года увеличится сумма, с которой можно получить вычет за спорт
Со следующего года сумма, с которой будет рассчитываться вычет за занятия в спортивных организациях, будет увеличена до 150 тыс. рублей. Совещание по развитию спорта в павильоне координационного центра Кабмина на выставке-форуме «Россия» провел вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщается в телеграм-канале Правительства.
«Развитие спортивной инфраструктуры остается одной из приоритетных задач правительства. Будем и дальше прилагать все усилия для создания новой и модернизации имеющейся спортивной инфраструктуры», — сказал на встрече Чернышенко.
За последний год правом на оформление вычета за занятия в спортивных организациях воспользовались более 178 тыс. человек. Дмитрий Чернышенко призвал активнее продвигать информацию о налоговых вычетах.
Ранее Президент России Владимир Путин поручил «раскрутить» налоговый вычет на спорт.
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