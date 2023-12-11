В России с 2024 года расширят список лечебных продуктов для детей с заболеваниями

Правительство России расширило перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями. С 2024 года туда будут входить 111 наименований. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

Напомним, что продуктами лечебного питания называют специальные жидкие и сухие смеси, необходимые для детей, страдающих редкими и тяжелыми заболеваниями. Подобные вещи покупают на деньги, выделяемые из госбюджета. Потом их бесплатно выдают при наличии рецепта от лечащего врача.

Мишустин подчеркнул, что перечень данных продуктов утверждается Правительством РФ каждый год. Сам список создают члены специальной комиссии Минздрава России при участии главного внештатного специалиста по медицинской генетике.

Премьер-министр подчеркнул, что подобное питание нужно ребятам для улучшения самочувствия, роста и развития. Именно поэтому он поручил Правительству проследить, чтобы все лечебные продукты были в наличии и в достаточном количестве во всех регионах России.