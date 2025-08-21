В России с 1 сентября запретят садиться за руль при дальтонизме и аутизме

С 1 сентября в России вступает в силу обновленный список медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, пишет ТАСС.

В уточненный список психических расстройств добавлены «Общие расстройства психологического развития», к которым относятся, в частности, аутизм, синдромы Аспергера и Ретта.

В списке заболеваний глаз вместо ахроматопсии значатся «аномалии цветового зрения», под которыми понимается дальтонизм.

Остальные противопоказания остались без изменений. В их числе эпилепсия, шизофрения и другие серьезные заболевания. В ряде пунктов были внесены уточнения относительно кодов международной классификации болезней.