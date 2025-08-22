В России с 1 сентября увеличатся штрафы за непропуск машин с мигалками

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила и увеличенные штрафы за непропуск автомобилей с проблесковыми маячками и сиреной. Об этом ТАСС сообщил почетный адвокат России, вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

Ранее за непредоставление преимущества автомобилям спецслужб – скорой помощи, пожарным или полиции – водителям грозил штраф от 4,5 до 7,5 тыс. рублей или лишение прав на срок от трех месяцев до года. При этом за непропуск машин без спецокраски штраф составлял всего 500 рублей.

«Теперь не имеет значения, черная машина, белая, желтая. Если машина подает специальный сигнал – сирену – и есть колпак, водитель обязан ее пропустить. Если у машины часть мигалки горит красным, другая синим, водитель должен на обочине остановиться», – отметил Ольшанский. Он добавил, что с 1 сентября также запрещено обгонять кортеж.

Согласно новым правилам, за непропуск машин скорой помощи, полиции или пожарных с включенными проблесковыми маячками и сиреной штраф составит от 7,5 до 10 тыс. рублей или лишение прав на срок от шести до двенадцати месяцев. Такое же наказание предусмотрено за отказ пропустить кортеж или автомобили без спецокраски, если у них включены проблесковые маячки красного и синего цветов и звучит специальный звуковой сигнал.

По мнению Ольшанского, эти изменения положительно скажутся на дорожной безопасности.