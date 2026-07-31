В России с 1 сентября изменятся правила перевозки пассажиров в поездах

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Правила перевозки пассажиров в поездах дальнего и пригородного сообщения изменятся в России с 1 сентября. В частности, пассажиры при покупке билетов будут оставлять номер телефона или адрес электронной почты, а для людей с инвалидностью изменится порядок покупки мест для проезда с коляской. Новые нормы предусмотрены приказом Минтранса, который изучило РИА Новости.

При покупке билета на поезд дальнего следования пассажир должен будет указать номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Перевозчик сможет использовать эти данные, чтобы предупредить об отмене поезда, изменении его маршрута или замене состава.

Отдельные изменения касаются пассажиров с инвалидностью. Люди, которые пользуются колясками, смогут в приоритетном порядке покупать билеты на специально оборудованные места. При этом количество таких мест в свободной продаже будет ограничено.

Маломобильные пассажиры, которым специальная каталка не требуется, смогут оформить билеты на эти места не раньше чем за 10 суток до отправления поезда. По замыслу авторов изменений, это позволит сохранить такие места для пассажиров, которым они действительно необходимы, на ранних этапах продажи билетов.

Кроме того, сопровождающие не смогут пользоваться специальными местами без пассажира с инвалидностью. Еще одно изменение касается пригородных поездов: отменяется требование возвращать билеты с указанием мест только через кассу.