Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В России с 1 мая началась обязательная маркировка красной и черной икры — производители, импортеры и дистрибьюторы должны наносить код маркировки на всю икру осетровых и лососевых рыб, произведенную после 1 мая, и предоставлять в систему маркировки информацию о вводе продукции в оборот.

Нововведения касаются как икры в банках, так и икры в пластиковых кубоконтейнерах, которая подлежит дальнейшей переработке или продаже на развес. Инициатива позволит проследить весь путь икры на рынке, рассказали ТАСС в Центре развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

Поэтапный ввод обязательной маркировки красной и черной икры стартовал 1 апреля 2024 года. Согласно данным ЦРПТ, на 25 апреля в системе маркировки зарегистрировались более 19 тыс. участников оборота, включая 834 производителя и импортера.

«Уровень готовности отрасли высокий, — рассказал заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. — Еще до старта обязательных требований по маркировке в оборот было введено более 4,5 тыс. единиц продукции, которые покупатели уже могли встретить на прилавках магазинов».

Он добавил, что отрасли предоставлена компенсация 50% расходов на оборудование для маркировки, чем воспользовались более 60 производителей.