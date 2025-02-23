В России с 1 марта запретят продавать просроченные лекарства и препараты, гражданский оборот которых прекращен. По словам главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, запрет коснется и лекарств с недостоверной информацией в системе маркировки «Честный знак» или лекарств, сведения о которых отсутствуют в системе мониторинга движения лекарств для медицинского применения.

Спикер уточнил, что такой закон поможет уберечь здоровье россиян, особенно пенсионеров, от возможных негативных последствий при ненамеренном приеме просроченных лекарств, пишет РИА «Новости».

Он напомнил, что в России уже действуют подобные ограничения на продажу просроченной молочной продукции: «просроченную молочку» нельзя пробить на кассе.

Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещал продавать просроченные лекарства, а также препараты с недостоверной маркировкой (QR-кодом).