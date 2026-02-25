В России с 1 марта вступают в силу новые правила для туристических поездов

Минтранс РФ утвердил отдельные правила перевозок по туристическим маршрутам. Соответствующий приказ вступает в силу с 1 марта 2026 года. Ранее круизные поезда не имели специального регулирования.

Документ регламентирует порядок перевозки пассажиров и багажа, правила покупки и возврата билетов, а также возможность включения в состав тематических вагонов.

Согласно новым нормам, пассажир не вправе делать промежуточную остановку в пути с продлением срока действия билета. Если поездка прерывается по инициативе путешественника, возобновить её в другом туристическом составе, следующем по аналогичному маршруту, не разрешается.

В состав поезда могут включать стилизованные вагоны, однако их оформление не должно мешать проезду пассажиров и обязано соответствовать требованиям технической эксплуатации железных дорог.

Пассажиры обязаны соблюдать общественный порядок. В случае его нарушения нарушитель может быть высажен из поезда без компенсации стоимости билета. При этом высаживать безбилетников младше 16 лет, путешествующих без сопровождения взрослых, запрещено.

Под туристическими понимаются поезда, которые становятся для пассажиров «отелем на колёсах». График движения составляется так, чтобы днём туристы могли посещать экскурсии, а ночевать в составе. Первым таким поездом стал «Рускеальский экспресс», запущенный РЖД в 2019 году.