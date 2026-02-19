В России с 1 марта появится регистр данных о беременных

В России с 1 марта начнет работать единый федеральный регистр, в котором будут собираться данные о течении беременности, ее исходах и состоянии здоровья новорожденных. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова.

Регистр будет вестись Минздравом и станет частью государственной медицинской информационной системы. В него планируют включать сведения о женщинах, вставших на учет до 12‑й недели беременности, данные о сопутствующих заболеваниях, осложнениях, итогах беременности, а также информацию о детях, у которых выявлены состояния, связанные с перинатальным периодом, или врожденные аномалии.

По словам Власовой, создание такой базы позволит получать более точную статистику о числе беременных, состоянии их здоровья и здоровье новорожденных. Регистр будет связан с другими медицинскими базами, что даст возможность оценивать, у какого процента женщин детородного возраста наступила беременность, сколько из них имеют хронические, инфекционные, онкологические и иные заболевания, как протекает их беременность, каким был ее исход и в каком состоянии находится ребенок при рождении.