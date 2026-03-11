В России с 1 июня вводится ГОСТ на фрукты с улучшенными характеристиками

С 1 июня 2026 года в России вступает в силу новый ГОСТ, устанавливающий требования к свежим фруктам (семечковым и косточковым) с улучшенными характеристиками. Соответствующий документ Росстандарта опубликован, согласно ТАСС.

В ведомстве пояснили, что новый стандарт дополняет действующие нормы по отдельным видам фруктов. Он уточняет предельно допустимое содержание токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов, а также запрещает использование генно-модифицированных организмов — в том числе в посадочном материале. Кроме того, ГОСТ вводит дополнительные экологические требования к производству.

Согласно документу, при выращивании фруктов допускается применение агрохимикатов, пестицидов и удобрений, но само производство должно быть обособлено от другой сельхозпродукции. Необходимо соблюдать природоохранное законодательство, проводить мероприятия по восстановлению окружающей среды и рациональному использованию ресурсов.

Продукция, произведённая по новому ГОСТу и прошедшая сертификацию, может маркироваться знаком «Зеленый эталон».

В Росстандарте подчеркнули, что выпуск продукции с улучшенными характеристиками — важное направление развития сельского хозяйства. Особое внимание уделяется снижению нагрузки на экологию, здоровье человека и климат, а также повышению качества и конкурентоспособности российских товаров на внешних рынках.

Согласно федеральному закону, такая продукция должна соответствовать стандартам из утверждённого правительством перечня и проходить обязательную сертификацию. В настоящее время в список входят семь национальных стандартов.