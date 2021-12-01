В России с 1 декабря стартовала обязательная маркировка минеральной воды

С 1 декабря стартовала обязательная маркировка упакованной минеральной воды в России. Соответствующее постановление Правительства РФ было опубликовано в мае 2021 года, сообщает ТАСС.

900 производителей и 130 импортеров уже прошли регистрацию и учет продукции в государственной системе маркировки «Честный знак».

«Маркировка упакованной воды началась с 1 сентября, когда стартовала регистрация в системе. Введению маркировки предшествовал эксперимент, в ходе которого все участники смогли ознакомиться с функционалом „Честного знака“ и определиться с необходимым оборудованием. На данный момент почти все производители завершили подготовку и начали выпуск минеральной воды с кодами маркировки», — привел Центр развития перспективных технологий слова заместителя генерального директора оператора маркировки Реваза Юсупова.

По его словам, такая продукция уже начала поступать в торговые сети, и покупатели могут убедиться в ее легальности. Готовность маркировать воду подтвердили как крупные, так и небольшие производители.