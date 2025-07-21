В России с 1 августа вступает в силу ГОСТ на школьные рюкзаки
С 1 августа 2025 года в России начинает действовать новый ГОСТ 35096-2024, устанавливающий требования к школьным рюкзакам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.
Согласно стандарту, рюкзаки для младших школьников не должны весить более 700 грамм (без учета этикеток и дополнительных аксессуаров). Для старшеклассников рекомендация составляет 1 килограмм.
Также в ГОСТе указывается, что изделия должны быть изготовлены из немарких, устойчивых к истиранию и воздействию пота материалов, а также быть выполнены в контрастных цветах и содержать светоотражающие элементы. Использование легковоспламеняющихся материалов не допускается.
Документ также содержит рекомендации по прочности и долговечности школьных рюкзаков.
При этом подчеркивается, что стандарты ГОСТ, как правило, носят рекомендательный характер, но могут стать обязательными, если на них имеется прямая ссылка в законе, контракте или техническом регламенте.