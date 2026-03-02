В России с 1 апреля вступает в силу первый ГОСТ на картофельные чипсы

В России с 1 апреля 2026 года вводится межгосударственный стандарт на картофельные чипсы. По информации от ТАСС, документ впервые устанавливает единые требования к этому популярному продукту.

В пресс-службе Росстандарта пояснили, что ранее нормативная база, регулирующая качество чипсов, отсутствовала. Новый ГОСТ распространяется на продукцию из натурального картофеля или продуктов его переработки, изготовленную путём термической обработки, запекания или жарки, с добавлением или без добавления пищевых ингредиентов. Чипсы должны быть герметично упакованы и предназначены для употребления в пищу.

Стандарт определяет ключевые характеристики продукта: внешний вид, цвет, вкус и запах, а также допустимое содержание жира и соли. Чипсы, произведённые по ГОСТу, должны быть хрустящими, рассыпчатыми, с характерным для конкретного вида вкусом и ароматом, ощутимым от используемых добавок.

Документ допускает наличие вздутий в виде сферических образований, возникающих при нагревании, а также присутствие чипсов коричневого цвета (не более 20% от массы упаковки) и раскрошившихся изделий (не более 25%). Для чипсов из натурального картофеля установлено максимальное содержание жира — 45%, для продукции из переработанного сырья — 35%.

Кроме России, ГОСТ приняли Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия. В Росстандарте отметили, что унификация требований в рамках СНГ снизит технические барьеры, упростит контроль и будет способствовать росту взаимной торговли.